İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı'nda konuştu.

Altun, Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümü için diyalog vurgusu yaptı.

"Gerilimi mutlaka düşürmeliyiz" diyen Altun, sorunun kalıcı ve adil bir şekilde çözülmesinin şart olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Sömürgeci bazı yöneticiler idareler kendi imparatorluklarının doğum yeri olarak Doğu Akdeniz'i düşündüler. Başkaları dünya çapında önemli bir nokta olarak kabul ettiler. Türkiye için bizim için vatanımızı temsil eden bir nokta Doğu Akdeniz.

"Adil, kalıcı bir çözümün birlikte bulunması şart"

Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde diyalog ve diplomasi üzerinde öncelikle durmaktayız. Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve Sayın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Almanya Şansölyesi Merkel, AB Konseyi Başkanı Charles Michel sayesinde diyaloğa şans verdik. Böylece Yunanistan ile bu konuda bir masa etrafına oturabildik. Diplomaside bu çok önemli. Bu zor dönemde bunun arkasında durmaktayız. Adım atarken bu gerilimi mutlaka Doğu Akdeniz bölgesinde düşürmeliyiz. Bununla birlikte adil, kalıcı bir çözümün birlikte bulunması şarttır."