Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün Gaziantep'te başlayan ve 27 Eylül'e kadar devam edecek TEKNOFEST 2020'ye katıldı.

Festivalin açılış töreninde konuşan Bakan Varank, TEKNOFEST'e ilginin her sene katlanarak arttığını belirterek, "Festivalin ilk yılında 4 bin 333 takım yarıştı, ikinci senemizde yarışan takım sayısı 17 bin 773'e çıktı. Bu sene TEKNOFEST'e 100 binden fazla yarışmacı başvurdu, bu hakikaten muazzam bir rakam." dedi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali #TEKNOFEST2020 kortej yürüyüşü ile Gaziantep'te başladı. pic.twitter.com/rHbvMen6hH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 24, 2020

TEKNOFEST'in, toplumu dönüştürme gücüne sahip olan bir etkinlik olduğunu ifade eden Varank, şimdi ekilen tohumların etkilerinin orta ve uzun vadede görüleceğini söyledi.

Varank, "Bugün burada roket fırlatan, İHA yarıştıran, enerji araçları üreten gençlerimiz, yarın bu ülkenin en modern füzelerinin, uçaklarının ve akıllı şehirlerinin mimarları olacak." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST sayesinde gençlerin potansiyelini keşfettiklerini, onların hayallerine yol arkadaşı olabildiklerini kaydeden Varank, on binlerce gencin teknoloji geliştirmesini, Ar-Ge takımlarında yer almasını, şirketler kurmasını ve dünya pazarlarına açılmasını teşvik etmeye devam edeceklerini söyledi.