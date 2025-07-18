28 ilde DEAŞ opearasyonu: 153 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların Adana, İstanbul ve İzmir'in aralarında olduğu 28 ilde gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Yakalanan şüphelilerin, terör örgütüne üye oldukları, örgütle bağlantılı sözde yardım kuruluşları aracılığıyla finans sağladıkları ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıklarının tespit edildiğini belirten Yerlikaya, operasyonlar kapsamında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin de ele geçirildiğini kaydetti.

28 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 153 şüpheli terör örgütü mensubunu yakaladık❗️

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Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu,… pic.twitter.com/JrAIY2ORnp — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 18, 2025

"Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır." ifadelerini kullanan Yerlikaya, Valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığını, operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanları ile jandarma ekiplerini tebrik etti.