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DHA 08.08.2023 10:17

28. Dönem'in ilk dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

15 yeni fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Dokunulmazlığının kaldırılması istenen milletvekilleri arasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel de bulunuyor.

28. Dönem'in ilk dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

Toplam 13 milletvekiline ait 15 dokunulmazlık dosyası Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’na sevk edildi.

Meclis'e fezlekesi gelen isimler arasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile Yeşil Sol Parti Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç da bulunuyor.

Komisyona sevk edilen fezlekelerin 8'i Yeşil Sol Parti, 3'ü CHP 'li milletvekillerine ait.
Karma Komisyona sevk edilen 15 fezleke 28'inci yasama döneminin ilk dokunulmazlık dosyaları olarak da kayıtlara geçti.

Komisyonda yeni gelenlerle birlikte 707 fezleke bulunuyor.

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