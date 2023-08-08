Birinci derece memurlara 3600 ek gösterge: Memuriyet derecelerinde ne etkili?

3600 ek gösterge düzenlemesinde yeni çalışmalar yolda...

Sürece ilişkin tüm detaylar etraflıca değerlendiriliyor.

Düzenleme ile birinci derecedeki memurların tamamının 3600 ek göstergeden yararlanması bekleniyor. Peki, memuriyette kimler birince derece kategorisinde?

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "3600 ek göstergeden 2 yıl ve üzeri üniversite mezunu olanların faydalanmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz. 2 yıl üniversite mezunu olanlar 10. derece 2 dereceden başlamakta birinci dereye kadar yükselmekte. 4 yıllık üniversite mezunu olanlar daha avantajlı çünkü 9. derece 1. kademede başlamakta" dedi.

"Özellikle eğitim durumunun etkili olduğunu söyleyebiliriz"

Memuriyet derecelerini ise birçok faktörün etkilediğini belirten Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Memurun çalıştığı kurum sınıfı ve özellikle eğitim durumunun birinci dereye etkili olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla üniversite mezunlarının gerekli hizmet yılını doldurdukları takdirde zaten birinci dereceye hak kazandıklarını söyleyebiliriz."

3600 ek gösterge düzenlemesinin kamu görevlilerine özellikle emeklilikte önemli kazanımlar sağlaması bekleniyor.