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Gündem
TRT Haber 08.08.2023 02:26

Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanacak

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) yarın toplanacak. Yüksek Askeri Şura'da emekliye sevk edilen Kara ve Hava Kuvvetleri komutanları toplantıya son kez katılacak.

Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanacak
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Yaklaşık 2 ay aranın ardından MGK yeniden toplanacak.

Beştepe'de yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Terörle mücadele gündemde

Yarın yapılacak toplantıda terörle mücadelede gelinen son durum ele alınacak.

Sınır içerisinde ve sınır ötesinde yapılan operasyonlar hakkında bilgi verilecek.
Suriye'de yaşanan gelişmeler görüşülecek.

Bir önceki MGK'da ele alınan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü hakkında gelinen son durum değerlendirilecek.

Tahıl sevkiyatının görüşülmesi bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum da yine masadaki başlıklar arasında yer alacak.

Rusya'nın çekilmesiyle son bulan tahıl sevkiyatı konusunun da görüşülmesi bekleniyor.

İki komutan son kez katılıyor

YAŞ kararlarıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddinden, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmişti.

İki komutan da MGK'ya son kez katılacak. 

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