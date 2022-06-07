Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 2 saat 30 dakika sürdü. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Erdoğna konuşmasında 3600 ek göstege düzenlemesine ilişkin detayları paylaştı.

''Tüm memurların ek göstergelerini 600 puan artırıyoruz''

En büyük hassasiyetimiz istihdamı koruyarak, insanlarımızın üzerine kalıcı yük binmesine engel olmak.

Fiyatları artan ürünlerin tedarikini artırarak stokçuların oyununu bozacağız.

Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız.

[Grafik: TRT Haber]

[Grafik: TRT Haber]

Ek gösterge artışıyla çalışanı ve emeklisiyle tüm kamu görevlilerine verdiğimiz sözü tutuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık. https://t.co/6JYV8UkpxP pic.twitter.com/xxoK3ALyBv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 6, 2022

Kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık.

Yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil, ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır.

Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600'den 4 bin 400'e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2 bin 200'den 3 bine çıkacak.

Memurlarımızın maaşlarında küçük de olsa artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ek gösterge düzenlemesi memurlarımızın mevcut maaşlarda küçük de olsa bir artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor. https://t.co/6JYV8UkpxP pic.twitter.com/PGxuvlmiLO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 6, 2022

Yapılan artışlar elbette, halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır.

Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz.

Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı sürdürüyoruz.

Grafik: Hafize Yurt