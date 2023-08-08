MSB Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i andı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerinin 1964'te Kıbrıs'ta düzenlediği uyarı uçuşu sırasında uçağı Rumlar tarafından vurulan ve paraşütle atlamasının ardından Rum askerlerince esir alınarak şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel için anma mesajı yayımladı.

59 yıl önce şehit verdiğimiz Cumhuriyet Dönemi'ndeki ilk hava harp şehidimiz Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i, Erenköy Direnişi ile destan yazan Kıbrıs Türkü şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.????????#CengizTopel #ErenköyDirenişi pic.twitter.com/f4GfrgXfuD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 8, 2023

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "59 yıl önce şehit verdiğimiz Cumhuriyet Dönemi'ndeki ilk hava harp şehidimiz Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i, Erenköy Direnişi ile destan yazan Kıbrıs Türkü şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadeleri yer aldı.