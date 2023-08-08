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Gündem
AA 08.08.2023 09:46

MSB Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i andı

MSB, 1964'te Kıbrıs'ta düzenlediği uyarı uçuşu sırasında Rum askerlerince esir alınarak şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel için anma mesajı yayımladı.

MSB Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i andı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerinin 1964'te Kıbrıs'ta düzenlediği uyarı uçuşu sırasında uçağı Rumlar tarafından vurulan ve paraşütle atlamasının ardından Rum askerlerince esir alınarak şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel için anma mesajı yayımladı.

 

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "59 yıl önce şehit verdiğimiz Cumhuriyet Dönemi'ndeki ilk hava harp şehidimiz Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i, Erenköy Direnişi ile destan yazan Kıbrıs Türkü şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadeleri yer aldı.

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Kıbrıs Barış Harekatı Milli Savunma Bakanlığı
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