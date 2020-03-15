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27 Şubat'tan itibaren Türkiye'den umre çıkışları durduruldu
Diyanet İşleri Başkanlığı, 27 Şubat'tan itibaren Türkiye'den umre çıkışlarının durdurulduğunu belirterek, "Bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir" açıklamasını yaptı.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 15:18
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