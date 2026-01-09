Çok Bulutlu 1.8ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 09.01.2026 06:36

27 il için "sarı" uyarı: Çığ, sağanak, kar ve fırtınaya dikkat

Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde beklenen sağanak, kar yağışı, fırtına ve çığ tehlikesi nedeniyle 27 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

27 il için "sarı" uyarı: Çığ, sağanak, kar ve fırtınaya dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar iç kesimlerde kar, kıyılarda sağanak şeklinde olacak

Yağışların Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Denizli, Amasya, Tokat, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu (Iğdır, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan hariç) ile Hatay, Osmaniye ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Öte yandan, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Osmaniye için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Sıcaklıklar azalıyor

Hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara'nın kuzeyi, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Çığ ve ulaşımda aksama uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi.

