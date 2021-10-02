Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 19:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
27 bin 973 yeni vaka
[Fotoğraf: TRT Haber]
Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 162 COVID-19 testi yapıldı, 27 bin 973 kişinin testi pozitif çıktı, 22 bin 110 kişi iyileşti, 203 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 27 bin 973. Can kaybımız 203. Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım." dedi.
Yeni vaka sayımız 27.973. Can kaybımız 203. Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım. pic.twitter.com/KZNq3rdjN4— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 2, 2021
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