Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 18:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki toplantıda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Salim Arda Ermut, Yönetim Kurulu Üyeleri Alpaslan Çakar, Burak Dağlıoğlu, Fuat Tosyalı ve Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu da yer aldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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