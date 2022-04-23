23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 102. yıl dönümü, kutlanıyor. Anıtkabir'deki ilk törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve 81 ilden gelen çocuklar katıldı.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Bakan Özer, çocuklarla birlikte, Anıtkabir Özel Defterini imzalamak üzere Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.