Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Cavit Erkılınç atandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcılığına Fatih Şahin getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda yapılan görevlendirmeler

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Bedri Sinan Gül ve Mustafa Bakır atandı.

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Türkmen Hacıhaliloğlu, Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Bahtiyar Topal, Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Selim Boyraz, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mehmet Fatih Namık Öztürk, Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Fikret Onhan, Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Şenol Ayyıldız, Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hamdi Görkem Gençtürk, Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Necmettin Şeker getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda görevden almalar

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan, Strateji Geliştirme Başkanı Volkan Koç görevden alındı.

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan atamalar

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1'nci Hukuk Müşaviri Hülya Deniz Yıldırım görevden alındı, yerine Bilal Nuri Kestioğlu atandı.

Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına Nurettin Nezih Anolay, İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Nöroloji Üyeliğine Uz. Dr. Ahmet Hakyemez, Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Diş Hekimliği Üyeliğine Prof. Dr. Mehmet Cudi Balkaya, Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Doç. Dr. Yalçın Büyük getirildi.

Yayımlanan diğer atama kararları

Dışişleri Bakanlığı Dış Politikalar Danışma Kurulu Üyeliğine Kemal Madenoğlu, Tercüme Dairesi Başkanlığına Osman Rıza Yavuzalp getirildi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Alim Polat atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğüne Galip Sökmen atandı.

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Gene Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Fatih Öztürk, Genel Müdür Yardımcılığına Şükrü İlhan atandı.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 1'nci Hukuk Müşaviri Tülay Arslan görevden alındı yerine Alper Baran getirildi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 8'nci Bölge Müdürlüğüne Hadi Bingöl atandı.

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan görevden alınırken, Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Emre Duru getirildi.

Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğüne Muhammed Polat atandı.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü 1'nci Hukuk Müşavirliğine Mustafa Turan getirildi.