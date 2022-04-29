Müzik sesleri yükseldi, birbirinden güzel şarkılar söylendi.

23 Nisan coşkusu bu kez şarkılarla bir kez daha dile getirildi.

Meclis'in açılışının 102. yılı etkinlikleri kapsamında yapılan 23 Nisan Çocuk Şarkısı Söz ve Beste Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

487 başvuru arasından dereceye girenler ödüllerini aldı

487 başvurunun yapıldığı yarışmada İlhan Çınar'ın bestesi birinci oldu.

Törende dereceye giren besteler çocuk korosu tarafından seslendirildi.

Çınar'ın bestesini yorumlayan Lal Rengin Atila, davetlilerce ayakta alkışlandı.

Dereceye girenler ödüllerini düzenlenen törenle aldı.