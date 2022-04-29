Haber Giriş: 29 Nisan 2022 Cuma 20:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
23 Nisan Çocuk Şarkı Yarışması'nda dereceye girenler ödüllendirildi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, 23 Nisan Çocuk Şarkısı Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Törende çocuk şarkıları hep bir ağızdan söylendi.
Müzik sesleri yükseldi, birbirinden güzel şarkılar söylendi.
23 Nisan coşkusu bu kez şarkılarla bir kez daha dile getirildi.
Meclis'in açılışının 102. yılı etkinlikleri kapsamında yapılan 23 Nisan Çocuk Şarkısı Söz ve Beste Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.
487 başvuru arasından dereceye girenler ödüllerini aldı
487 başvurunun yapıldığı yarışmada İlhan Çınar'ın bestesi birinci oldu.
Törende dereceye giren besteler çocuk korosu tarafından seslendirildi.
Çınar'ın bestesini yorumlayan Lal Rengin Atila, davetlilerce ayakta alkışlandı.
Dereceye girenler ödüllerini düzenlenen törenle aldı.
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