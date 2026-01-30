Hafif Sağanak Yağışlı 7.5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 30.01.2026 08:18

23 ilde zehir tacirlerine operasyon: 6 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 6 milyon uyuşturucu hap ile 270 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini, 521 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

23 ilde zehir tacirlerine operasyon: 6 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son iki haftadır sürdürülen geniş kapsamlı operasyonların detaylarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonların; Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Uşak ve Van olmak üzere 23 ilde gerçekleştirildiğini belirtti.

 

521 şüpheli yakalandı, 177’si tutuklandı

Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüten ve sosyal medya ile mesajlaşma platformları üzerinden satış yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda; 46 narkotik ve asayiş ekibi ile 414 personelin görev aldığını kaydeden Yerlikaya, şu bilgileri verdi;

Operasyonlar neticesinde 6 milyon adet uyuşturucu hap ile 270 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 521 şüpheliden 177'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 91'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştır. Diğer şüphelilerin işlemleri ise titizlikle devam etmektedir.

"Zencirin her halkasını tek tek kırıyoruz"

Uyuşturucuyla mücadelenin tavizsiz bir şekilde süreceğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, mücadelenin çok boyutlu bir seferberlik ruhuyla yürütüldüğünü ifade etti.

Yerlikaya, "Uyuşturucuyla savaşımız; çok katmanlı, çok boyutlu ve kararlı bir seferberliktir. Elebaşından yöneticisine, üreticisinden torbacısına kadar uyuşturucu zincirinin her halkasını büyük operasyonlarla tek tek kırıp atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya Uyuşturucu
