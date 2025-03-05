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TRT Haber 05.03.2025 07:50

22 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 47 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 22 ilde son 2 haftadır devam eden "Gürz-48" operasyonlarında 47 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

22 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 47 şüpheli yakalandı
[AA (Arşiv)]

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-48" operasyonları hakkında bilgi verdi.

"Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için terör örgütlerine yönelik yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, İstanbul, İzmir, Adana'nın da aralarında bulunduğu 22 ilde son iki haftadır sürdürülen operasyonlarda, 47 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını aktardı.

Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları, terör örgütüne yardım ettikleri, sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve terör örgütüne finans sağladıklarının tespit edildiğini, operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini kaydetti.

Operasyonların, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, il jandarma komutanlıklarınca düzenlendiğini belirten Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti.

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DEAŞ Terörle Mücadele İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya
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