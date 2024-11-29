2025 yılı bütçesi komisyonda kabul edildi

Plan ve Bütçe Komisyonunda süreç 22 Ekim'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bütçeye dair sunumu ile başladı.

Bütçenin geneli üzerindeki görüşmelerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçesi ele alındı.

Ardından 17 bakanlık bağlı kuruluşlar ile Cumhurbaşkanlığının bütçesi görüşüldü.

Son olarak 2025 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifi ile 2023 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanunu teklifi de komisyonda kabul edildi.

2025 yılı bütçesi aralık ayında meclis genel kurulunun gündemine gelecek.