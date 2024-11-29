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Gündem
TRT Haber 29.11.2024 20:38

DMM, Türkiye Diyanet Vakfı 'bağış paralarıyla lüks bir otelde toplantı düzenledi' iddiası doğru değildir

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarındaki "Türkiye Diyanet Vakfı, bağış ve zekat paralarıyla lüks bir otelde toplantı düzenledi" iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

DMM, Türkiye Diyanet Vakfı 'bağış paralarıyla lüks bir otelde toplantı düzenledi' iddiası doğru değildir

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Türkiye Diyanet Vakfı, bağış ve zekat paralarıyla lüks bir otelde toplantı düzenledi' iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

İddiaya konu, “Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi: Gazze’nin Geleceği” adlı programın tüm giderleri, İngiltere merkezli Al Khair Vakfı tarafından karşılandığının vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

DMM, Türkiye Diyanet Vakfı 'bağış paralarıyla lüks bir otelde toplantı düzenledi' iddiası doğru değildir

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Türkiye Diyanet Vakfı, bağış ve zekat paralarıyla lüks bir otelde toplantı düzenledi” iddiası doğru değildir.

İddiaya konu, “Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi: Gazze’nin Geleceği” adlı programın tüm giderleri, İngiltere merkezli Al Khair Vakfı tarafından karşılanmıştır. Türkiye Diyanet Vakfı zirveye sadece katılım desteği vermiştir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz".

 

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