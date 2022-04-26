Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 20:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2022 yılında ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 25'e yükseldi
[Fotoğraf: Arşiv]
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1 terörist daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. 2022 yılı içerisinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 25'e yükseldi.
Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 25'e yükseldi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı PKK/KCK Terörle Mücadele
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