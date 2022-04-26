TÜGVA binası önüne bomba bırakan terörist yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y, İstanbul polisinin başarılı operasyonu ile yakalandı" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Gaziosmanpaşa Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) binası önüne bomba bırakan teröristin yakalandığını açıkladı.
"Polisin başarılı operasyonu ile yakalandı"
Bakan Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"21 Nisan günü saat 05:46’da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y., İstanbul polisinin başarılı operasyonu ile yakalandı. Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler."
21 Nisan günü saat 05:46’da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y.,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 26, 2022
İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı.
Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler
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