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2019 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, komisyonda kabul edildi

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

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2019 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, komisyonda kabul edildi

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