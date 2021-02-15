Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
20 ilde PKK soruşturması: 46 gözaltı kararı
Balıkesir merkezli 20 ilde terör örgütü PKK/KCK soruşturmasında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün finans kaynakları, cezaevi yapılanması ile iç ve dış koordinasyonuna ilişkin soruşturma başlatıldı.
Haklarında gözaltı kararı verilen 46 zanlının yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı tarafından 20 ilde başlatılan eş zamanlı operasyon sürüyor.
Etiketler: PKK/KCK Son Dakika Terör Örgütü Terörle Mücadele
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