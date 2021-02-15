Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 11:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üniversitelerde yüz yüze eğitim hazırlığı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın görüşünün bu hafta içinde netleşeceğini duyurdu.
Saraç, "Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır" dedi.
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Etiketler: Son Dakika Yüz Yüze Eğitim YÖK
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