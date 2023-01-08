Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Teröre ve teröriste geçit yok!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.



Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MSB pic.twitter.com/rKatjtb79N — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 8, 2023

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu sözler yer aldı:

"Teröre ve teröriste geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!."