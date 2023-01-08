Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar 12:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.
Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Teröre ve teröriste geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 8, 2023
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MSB pic.twitter.com/rKatjtb79N
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu sözler yer aldı:
"Teröre ve teröriste geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!."
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Son Dakika Terörle Mücadele
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