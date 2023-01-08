Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar 12:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.
Hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adayların işlemleri 5 Ocak itibarıyla başladı.
Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan duyuruya göre, e-Devlet üzerinden yapılacak ön kayıt başvuruları, 26 Ocak'a kadar devam edecek.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.
Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Son Dakika
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