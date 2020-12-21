Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 19:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
[Fotoğraf: Arşiv]
Terör örgütü PKK’da çözülme sürüyor. 2 örgüt mensubu daha ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu. 2020'de örgütten kaçarak teslim olanların sayısı 234’e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde terör örgütünde çözülme hız kazandı.
PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi.
2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı 234’e yükseldi.
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