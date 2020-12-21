Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 196 bin 110 COVID-19 testi yapıldı, 19 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 192 oldu, 34 bin 419 kişinin COVID-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 835 bin 705'e yükseldi.

Bakan Koca, "Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak, yoğun bakım ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor" açıklamasını yaptı.