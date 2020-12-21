Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 19:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Vaka sayısı 20 binin altına düştü
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 103 yeni vaka tespit edildi, 254 kişi vefat etti. 3 bin 412 hasta belirlendi. 34 bin 419 kişi daha COVID-19'u yendi.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 196 bin 110 COVID-19 testi yapıldı, 19 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 5 bin 192 oldu, 34 bin 419 kişinin COVID-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 835 bin 705'e yükseldi.
Bakan Koca, "Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak, yoğun bakım ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor" açıklamasını yaptı.
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Sağlık Bakanlığı Son Dakika
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