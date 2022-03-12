Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
193 kişi itirafçı oldu, 376 FETÖ mensubu ilk kez deşifre edildi
Ankara Emniyet Müdürlüğünün ocak ve şubat aylarında FETÖ/PDY yönelik operasyonlarında 646 şüpheli gözaltına alındı. Etkin pişmanlıktan yararlanan 193 şüpheli, 376 örgüt mensubunu ilk kez tespit etti.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY operasyonlarının sürdüğü bildirildi.
Bu kapsamda 1 Ocak-28 Şubat tarihlerinde 646 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 193'ünün etkin pişmanlıktan yararlandığı aktarıldı.
Şüphelilerin beyanda bulunduğu 1753 kişiden 376'sının FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet yürüttüklerinin ilk kez tespit edildiği ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.
Etiketler: FETÖ
Son Haberler
- 13:55
- 13:13
- 13:08
- 13:43
- 12:39
Sıradaki Haber
İş dünyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan-Miçotakis görüşmesine odaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz