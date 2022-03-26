Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
1915 Çanakkale Köprüsü'nden ücretli geçişler başladı
Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçelerinin arasında yapılan ve açılışı 18 Mart'ta gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı.
Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mart'ta gerçekleştirildi.
Açılışın ardından 1 hafta süreyle ücretsiz yapılan geçişler dün gece yarısı saat 24.00 itibariyle sona erdi.
Asya ve Avrupa kıtalarında geçiş yapmak isteyen sürücüler gişelerden ücretli geçişe başladı.
Ücretli geçişin ilk gününde ise sürücüler yaklaşık 6 dakika süren köprü ulaşımına ilgi gösterdi.
Etiketler: 1915 Çanakkale Köprüsü
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