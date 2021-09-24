Bacağının kesilme riski vardı, ameliyatla kanseri yendi

Bacağının kesilme riski vardı, ameliyatla kanseri yendi

Bakan Çavuşoğlu: Kıbrıs'ı birlikte sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz

Gözaltı kararı verilen 51 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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