Türk Bilm İnsanı Aziz Sancar, Zirve 23'e katılmak için İstanbul'a geldi.

Burada katılımcıların sorularını yanıtlayan Sancar, "Gerçekten bu gibi etkinlikler önemli. Umarım Türkiye'ye ve Türkiye'nin her yerine bizden çağrıda bulunursunuz. Ve ülkemizin tanınmasında faydalı olursunuz" diye konuştu.

Aziz Sancar'dan gençlere mesaj

"Çok çalışmalısınız" diyen Sancar, yurt sevgisinin önemine değindi:

"Zorluklarla karşılaştığınızda, işler iyi gitmediğinde inatçı olmalısınız. Yurt sevgisi çok önemli. Yurt dışına gidin ama gittikten sonra geri dönün. Benim yaptığımı yapmayın.

Yurt dışında farklı dünya görüşü olan insanları görmek önemli. Onlardan öğrenecek şeyler var fakat bizim bu memlekete borcumuz var. O bakımdan yurt dışı fırsatınız olursa çıkın ama Türkiye'nin size ihtiyacı var mutlaka geri dönün."