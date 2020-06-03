Varank, video konferansla katıldığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantısı'nda, istihdam, finansa erişim ve sosyal koruma alanlarında tarihi adımlar attıklarını söyledi. Varank, özel sektör ve teknoparklara verilen belge ve desteklerden bahsederek, bugüne kadar 1 milyar 200 milyon liralık bir kaynağı teknoparklara hibe olarak aktardıklarını kaydetti.

"Derme çatma yapıları faaliyet alanı olarak göstermeyin"



Tersine beyin göçünün merkezi olan teknoparkların, hem binalarıyla hem de sunduğu hizmetlerle örnek olması gerektiğini aktaran Varank, "Lütfen alelacele hazırlanmış derme çatma prefabrik yapıları önümüze faaliyet alanı olarak getirmeyin. Bunları suistimal olarak görüyoruz ve gerekeni yapacağız" dedi.



Gazi Teknopark'a övgü

Varank, teknoparkların, Milli Teknoloji Hamlesi'nin olmazsa olmaz bir parçası olduğunu dile getirerek, Teknopark İstanbul ve Ankara İvedik Teknopark'ın, savunma sanayinin yerli ve milli bir yapıya kavuşmasında benzersiz katkılar sunduğunu vurguladı. Gazi Teknopark'ta geliştirilen ilaç takip sisteminin küresel pazarda kendine yer bulduğunu belirten Varank, teknoparklarda yer alan firmalarını başarından bahsetti.



188 proje desteklenecek

Türkiye'den nice başarı hikayeleri çıkacağının altını çizen Varank, gençlerin dinamizminden güç ve enerji aldıklarını söyledi. Yüksek nitelikli iş gücünün sanayiye entegre olmasını amaçlayan Sanayi-Doktora Programı'nın sonuçlarının bugün belli olduğunu ifade eden Varank, şunları kaydetti:



"47 üniversitenin, 147 sanayi kuruluşuyla yaptığı 188 projeyi destekleyeceğiz. Sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 645 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Bu öğrencilerimize eğitimleri süresince aylık 4 bin 500 lira burs desteği sağlıyoruz. Mezuniyetlerini takiben 3 yıl boyunca istihdam desteği de sunuyoruz. Programı ilk defa geçen sene başlatmıştık. Sektörden çok yapıcı geri dönüşler aldık. Bu sene, geçen seneye göre üniversite sayısı da firma sayısı da öğrenci sayısı da arttı. Teknopark firmalarımız da programdan yararlanabiliyor. Program, getirdiği vizyoner yaklaşımla sanayideki yapısal dönüşümde kritik bir rol oynayacak."

