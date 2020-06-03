Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütü PKK/YPG yönelik mayıs ayında yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 70 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan, 500 bin liraya kadar ödülle aranan örgütün sözde Ağrı Dağı grup sorumlusu "Piro Serhat" kod adlı Özer İnce, "Ağrı Dağı Genel Sorumlusu" Nevzat Pirbudak ile "Mahsum" kod adlı Mehmet Fatih Demir de bulunuyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Mayıs'ta Siirt'teki Herekol Dağı'nda, biri sözde sorumlu, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylece örgütün buradaki sözde karargahının çöktüğünü bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Gece gündüz ve kar kış demeden şehir merkezi ile kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK/YPG'ye nisan ayında da ağır darbe vurdu.

Mehmetçik, teröristlerin peşini yurt dışında da bırakmıyor

TSK, mayıs ayında Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatları düzenledi. Düzenlenen hava harekatlarında terör örgütü PKK'nın çok sayıda silah mevzisi, sığınak, barınak ve mühimmat depoları kullanılamaz hale getirildi. Harekatlarda teröristlerin barınma yerleri, silah ve mühimmatları imha edilerek bölücü terör örgütünün lojistik kaynaklarına ağır darbe vuruldu.

- Etkisiz hale getirilen teröristler arasında "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan, 500 bin liraya kadar ödülle aranan örgütün sözde Ağrı Dağı grup sorumlusu "Piro Serhat" kod adlı Özer İnce, "Ağrı Dağı Genel Sorumlusu" Nevzat Pirbudak ile "Mahsum" kod adlı Mehmet Fatih Demir de bulunuyor

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Mayıs'ta Siirt'teki Herekol Dağı'nda, biri sözde sorumlu, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylece örgütün buradaki sözde karargahının çöktüğünü bildirdi