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Turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonda, aranan teröristler listesi turuncu kategoride bulunan Şerzan kod adlı Hasan Ataş etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından, Tunceli'de gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin, Aranan Teröristler Listesinde yer aldığı açıklandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Aranan Teröristler Listesinde turuncu kategoride bulunan, terör örgütü TKP/ML'nin sözde kırsal yapılanmasında faaliyet yürüten "Şenzar" kod adlı Hasan Ataş'ın, Tunceli’de gerçekleştirilen operasyonda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Etiketler: son dakika terörden arananlar listesiSon Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 23:46
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