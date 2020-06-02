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Türkiye ilaç geliştirme süreçlerinde aktif rol oynayacak
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde aktif rol oynayacağını belirtti.
Koca, "Bakanlığımıza bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi. Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde Amerika (FDA) ve Avrupa Birliğinin (EMA) ilgili kuruluşlarıyla birlikte Aktif rol oynayacağız." ifadelerini kullandı.
Etiketler: koronavirüs salgın pandemi ilaçSon Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 22:18
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