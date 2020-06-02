Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde aktif rol oynayacağını belirtti.

Koca, "Bakanlığımıza bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi. Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde Amerika (FDA) ve Avrupa Birliğinin (EMA) ilgili kuruluşlarıyla birlikte Aktif rol oynayacağız." ifadelerini kullandı.