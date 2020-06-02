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Bakan Koca'dan salgın sona ermedi uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Riskin devam ettiğini unutmayalım. Salgın sona ermedi, tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koranavirüs (Covid-19) salgınının sona ermediğini hatırlatıp, tedbirlere uyulmazsa başa dönülebileceği uyarısında bulundu.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Çin'de ortaya çıkan Kovid-19'a karşı küresel gidişin aksine, sıkı tedbirlerle en zor günleri aştık. Bundan sonrası da bu kadar önemli. Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni vaka sayımız 1000 civarında. Salgın sona ermedi, Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz."
Etiketler: Fahrettin Koca koronavirüs salgın pandemi covid-19Son Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 23:07
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