Gündem
TRT Haber 16.11.2025 08:06

18 milyon öğrenci için tatil molası sona eriyor

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için birinci ara tatil sona eriyor. 9 günlük tatilin ardından ders zili yarın yeniden çalacak. Öğrenciler birinci döneme kaldıkları yerden devam edecek.

18 milyon öğrenci için tatil molası sona eriyor

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için son ders zili 7 Kasım Cuma günü çaldı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci hafta sonuyla birlikte 9 gün tatile çıktı.

Öğrenciler 2 aylık temponun ardından ara tatilde bol bol dinlendi enerji topladı. Yarın birinci döneme kaldıkları yerden devam edecekler.

Eğitim-öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek.

2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından öğrenciler 2 Şubat 2026'da ikinci döneme başlayacak.

Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

8'inci sınıf öğrencilerini yakından ilgilendiren Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın tarihi de daha önce 14 Haziran 2026 Pazar günü olarak açıklanmıştı. 

Eğitim LGS
Fidan’dan "Gazze" mesajı: Türkiye, elini taşın altına koymaya hazır
