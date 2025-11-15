Açık 4.6ºC Ankara
AA 15.11.2025 21:55

Bizim Çocuklar Bulgaristan'ı 2-0 yendi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.

Bizim Çocuklar Bulgaristan'ı 2-0 yendi
[Fotograf: AA]

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlı ekibin gollerini, penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve Chernev (kendi kalesine) kaydetti.

Gruptaki 5. maçında 4. galibiyetini elde eden Türkiye, puanını 12'ye yükseltip ikinci sırada yer alırken, puansız Bulgaristan son sırada kaldı. Grubun diğer maçında Gürcistan'ı 4-0 yenen İspanya, 15 puanla liderliğini sürdürdü.

Gol averajı farkı 14

Milli takım, gruptaki son maçını 18 Kasım'da Sevilla'da İspanya ile oynayacak. Son maçta milli takımın galip gelmesi durumunda puan eşitliği sağlanacak ve genel averaja bakılacak. İspanya'nın +19 averajı bulunurken milli takımın averajı +5.

Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 ekip mücadele edecek. Play-off maçları, 2026'nın mart ayında oynanacak.

Play-off kura çekimi, 20 Kasım Perşembe günü İsviçre'nin Zürih kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.

İsmail Yüksek cezalı duruma düştü

Bulgaristan karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan İsmail Yüksek, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

İsmail, karşılaşmanın 89. dakikasında sarı kart gördü.

Hakan Çalhanoğlu 3. sıraya yükseldi

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım formasıyla 22. golünü Bulgaristan karşısında attı.

Hakan, A Milli Takım'da en fazla gol atanlar sıralamasında 22 golle 3. sıradaki Tuncay Şanlı'yı yakaladı.

Atakan Karazor ilk kez milli formayı giydi

Atakan Karazor, A Milli Takım formasını ilk kez Bulgaristan karşısında giydi.

Alman ekibi Stuttgart'ta kariyerini sürdüren 29 yaşındaki oyuncu, 80. dakikada sakatlanan Kaan Ayhan'ın yerine oyuna dahil oldu ve A Milli Takım formasını ilk kez sırtına geçirdi.

Merih Demiral 60. maçına çıktı

Milli takımın savunma oyuncularından Merih Demiral, ay-yıldızlı formayla 60. maçına Bulgaristan karşısında çıktı.

Merih, forma giydiği 60 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.

Milli takıma büyük destek

Bursa'da tribünleri dolduran taraftarlar, ay-yıldızlı ekibe 90 dakika boyunca büyük destek verdi.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda 42 bin 756 biletli seyirci karşılaşmayı izledi.

