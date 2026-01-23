Çok Bulutlu 0.8ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 23.01.2026 08:18

17 ilde 'siber dolandırıcılık' operasyonunda 118 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 il merkezli düzenlenen "siber rolandırıcılık" operasyonlarında, hesaplarında 2 milyar 183 milyon lira işlem hacmi bulunan 118 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 68’inin tutuklandığını bildirdi.

17 ilde 'siber dolandırıcılık' operasyonunda 118 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Cumhuriyet Başsavcılıkları ve MASAK ile işbirliği içerisinde son iki hafta içinde kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Düzce, Erzurum, Isparta, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde, Şanlıurfa ve Trabzon merkezli yürütülen çalışmalarda, siber suçlar üzerinden haksız kazanç sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik düğmeye basıldı.

 

Suç yöndemleri deşifre edildi

Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin; Yasa dışı bahis oynattıkları ve suç geliri paraların nakline aracılık ettikleri, ele geçirdikleri kişisel verileri kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, mağdurların banka hesaplarından bilgileri dışında para transferi gerçekleştirdikleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları aldatıkları, sosyal medya üzerinden "yatırım danışmanlığı, ürün satışı, kiralık/satılık ev ve sosyal yardım" temalı sahte ilanlarla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

2 milyar liralık işlem tespit edildi

Operasyon kapsamında incelenen hesaplarda, 2020-2026 yılları arasında toplam 2 milyar 183 milyon lira tutarında işlem hacmi olduğu tespit edildi. Operasyonlar neticesinde çok sayıda dijital materyal ve muhtelif miktarda dokümana el konuldu.

68 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan 118 şüpheliden 68’i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 45 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

