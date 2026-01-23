Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hafta sonu Türkiye genelinde sıcaklıkların artması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece, diğer bölgelerde ise yer yer 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta başında etkili olan dondurucu soğuklar, hafta sonu yerini daha ılıman ancak yağışlı bir havaya bırakıyor. Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu dışında kalan kesimlerin tamamında yağışlı sistem etkisini gösterecek.

Üç büyük ilde hava durumu

Başkentte sıcaklıklar hafta sonu yükselişe geçiyor. Cumartesi günü yağmurlu bir hava beklenirken en yüksek sıcaklığın 9 derece olması öngörülüyor. Pazar günü ise sıcaklığın 11 dereceye kadar çıkması ancak yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İstanbul'da hafta sonu parçalı ve çok bulutlu yer yer yağışlı bir gökyüzü hakim olacak. Cumartesi günü sıcaklığın 12, pazar günü ise 14 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

İzmir'de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, aralıklı sağanak geçişleri görülebilecek.

Denizlerde fırtına uyarısı

MGM, Akdeniz için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de beklenen fırtınanın, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden, Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Yetkililer, ani sıcaklık değişimleri ve beklenen yağışlar nedeniyle özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları güncel hava durumu raporlarını takip etmeleri konusunda uyardı.