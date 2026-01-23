Çok Bulutlu 0.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.01.2026 00:51

Bakan Fidan: Barış Kurulu bölgede kalıcı barış için tarihi bir imkan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Barış Kurulu'nun bölgede kalıcı, kapsayıcı bir barışın tesis edilmesi açısından tarihi bir imkan sunduğunu belirterek, "Gazzelilerin sesinin duyulduğu, haklarının güvence altına alındığı ve barış içinde yaşayabilecekleri bir geleceğin mümkün olduğuna dair irademizi ortaya koyuyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Fidan: Barış Kurulu bölgede kalıcı barış için tarihi bir imkan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de savaşı sonlandırmayı ve yeniden imarı hedefleyen Barış Kurulu Şartı'nın Davos'ta düzenlenen imza törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldığını anımsattı.

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kurucu üye olarak yer aldığı Barış Kurulu'nun Gazze halkının uzun süredir maruz kaldığı acıların giderilmesi, insani ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgede kalıcı, kapsayıcı bir barışın tesis edilmesi açısından tarihi bir imkan sunduğunu vurguladı.

Barış Kurulu'nun Gazzelilerle omuz omuza çalışarak Gazze'nin geleceğini şekillendireceğine, bölgenin yeniden ayağa kalkmasına ve barışın kök salmasına güçlü bir katkı sağlayacağına inandıklarının altını çizen Fidan, "Bu inançla Gazzelilerin sesinin duyulduğu, haklarının güvence altına alındığı ve barış içinde yaşayabilecekleri bir geleceğin mümkün olduğuna dair irademizi ortaya koyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı Gazze
Sıradaki Haber
3 ilin emniyet müdürü değişti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:07
En düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu
00:15
Belçika Başbakanı De Wever: ABD güçlü olabilir ama bizim de onurumuz satılık değil, köle değiliz
00:34
3 ilin emniyet müdürü değişti
00:00
Hamas: Barış Kurulu'nu, İsrail'i Gazze'deki ateşkes ihlallerine son vermeye zorlamaya çağırıyoruz
23:26
PFDK 103 futbol menajerine 45 gün ila 12 ay men cezası verdi
23:07
BM: Batı Şeria'da 230 binden fazla kadın ve kız çocuğunun sağlık hizmetlerine erişimi sınırlı
Eksi 30 derecede 7/24 kar mesaisi
Eksi 30 derecede 7/24 kar mesaisi
FOTO FOKUS
112 ekipleri sıkışık trafiğe rağmen 7/24 görevde
112 ekipleri sıkışık trafiğe rağmen 7/24 görevde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ