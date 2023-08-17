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Gündem
TRT Haber 17.08.2023 21:39

17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçti. O felaket gecesi ve sonrasında yaşananlarsa unutulmuyor. Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da anma etkinlikleri düzenlendi. Depremin merkez üssü Gölcük'te de depremde vefat edenler dualarla anıldı.

Gece 03.02’de o büyük felaket yaşandı...

7,4 büyüklüğündeki deprem ile Marmara 45 saniye boyunca sallandı..

Deprem, Sakarya, Yalova, İstanbul ve Kocaeli'de derin izler bıraktı.

Vefat edenler, depremin 24'üncü yıl dönümünde de unutulmadı.

17 Ağustos depreminin üzerinden 24 yıl geçti
17 Ağustos depreminin üzerinden 24 yıl geçti

Gölcük'te 03.02'de anma töreni

Sarsıntının merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde anma programı düzenlendi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, anma programında yaptığı konuşmada, "17 Ağustos 1999 tarihinde Gölcük merkezli olarak meydana gelen Marmara Depremi'nin 24. yıl dönümünde saat 3'ü 2 geçe Deprem Anıtı'nın önündeyiz. Aradan geçen 24 yılda ne depremi, ne de deprem gerçeğini unutmadık, unutturmadık. 24 yıl içerisinde Gölcük tekrar küllerinden yeniden doğarak yeniden geleceğe umutla bakan, modern bir şehir görünümüne kavuştu" dedi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Depremin üzerinden 24 yıl geçti

Törende 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler de anıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Kocaeli'de düzenlenen deprem programında, "Aradan geçen 24 yıllık sürede kurumlarımızın böylesine büyük afetlerin yaralarını sarma hususunda çok büyük bir ilerleme kaydettiğini bu yıl hep birlikte gördük. Depremden zarar gören illerin yeniden inşasında uluslararası ortaklarımızla çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yalova'da ise “Sessiz Yürüyüş” yapıldı. Vefat edenler için deprem anıtında dualar edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Deprem kurbanları için mezarlıkta dualar edildi

Sakarya'da da anma programı vardı. Sakarya Demokrasi Meydanı'ndaki anma töreninde ise deprem kurbanları için Kur'an-ı Kerim okundu. Depremin anlatıldığı video gösterimi gerçekleştirildi.

Yakınlarını yitirenler kabir ziyaretlerinde bulundu. Dualar edildi, kabirlere karanfiller bırakıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Haber: Cem Mete Okur

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17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı
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