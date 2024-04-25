Çok Bulutlu 26ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 25.04.2024 17:08

"15 Temmuz gazilerinin maaşları kesilmiş" iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "15 Temmuz gazilerinin maaşları kesilmiş, 2 aydır maaş alamıyorlar" iddiasını yalanladı.

"15 Temmuz gazilerinin maaşları kesilmiş" iddiasına yalanlama

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "15 Temmuz gazilerinin maaşları kesilmiş, 2 aydır maaş alamıyorlar" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, 15 Temmuz gazilerinden malul sayılanlar ile 1053 sayılı Nizamnameye göre derece tespiti yapılanlara, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından aylık bağlandığı ifade edildi.


Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından 15 Temmuz Dayanışma Kampanyasında toplanan kaynaktan kendilerine toplu olarak ödenmesini isteyenlerin talepleri üzerine, vakıf tarafından hak sahiplerine anket yolu ile sorulmuştur.

Toplu ödeme yapılmasını isteyenlere ödemeleri toplu olarak gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle toplu ödeme alan gazilere aylık olarak ödeme yapılmamaktadır. Ödemeleri aylık olarak almaya devam etmek isteyen 218 hak sahibine ise aylık ödeme yapılmaya devam edilmektedir."

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı 15 Temmuz
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Bektenov'u kabul etti
17:33
MİT istihbarat desteği verdi, DEAŞ'ın 2 sözde sorumlusu yakalandı
17:03
Denizli'de 52 firari hükümlü yakalandı
17:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ülkenin büyükelçisini kabul etti
17:14
Ankara’da fabrika yangını
16:17
Samsun'da 2 bin 620 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi
Çöl tozu İstanbul'da etkili oldu
Çöl tozu İstanbul'da etkili oldu
FOTO FOKUS
SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu yaptı
SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ