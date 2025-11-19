Duman 14.5ºC Ankara
Gündem
AA 19.11.2025 12:27

15 bin öğretmen ataması 24 Kasım'da yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "KPSS puanı artı mülakatlarla beraber aday arkadaşlarımızın notları açıklanmıştı. Şimdi tercihlerini alıyoruz. 24 Kasım'da da inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katıldığı bir törenle arkadaşlarımız görev yerlerini öğrenmiş olacak ve atamalarını yapmış olacağız" dedi.

15 bin öğretmen ataması 24 Kasım'da yapılacak

Bakan Tekin, Meclis'te AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni eğitim modeli iddiasına ilişkin soru üzerine Tekin, "Şu an gündemimizde onlar yok. Şu an gündemimizde yarıyıl tatili, birinci tatil var biliyorsunuz, onlarla uğraşıyoruz. Bütçe görüşmelerimiz var." ifadelerini kullandı.

Tekin, "YÖK'ün alanında ama üniversiteyi 3 yılda bitirebilme durumuyla alakalı siz ne düşünüyorsunuz?" sorusunu, "Sadece yükseköğretim açısından bakmamak lazım. Dünyada iletişim araçları ve gençlerimizin, çocuklarımızın bilgi edindiği araçlar geliştikçe daha hızlı bilgiye erişiyorlar. Eğitim-öğretim süreleri de otomatikman kısalmak durumunda. Çok doğal bir şey. Seyri de bu yönde." diye cevapladı.

"İsteyen 3 yılda bitirebilecek öyle mi?" sorusu üzerine Tekin, "YÖK'ün açıklamasına bakmadım ama zaten normal koşullarda üniversitelerde kredi sistemi olduğu için, bunun mümkün olduğu üniversiteler var mı yok mu, bunu yaygınlaştırmak istiyor. Çok yerinde bir karar." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tekin, "24 Kasım'da gerçekleştirilecek 15 bin öğretmen atamasına" ilişkin bir soruyu yanıtlarken "2024 KPSS ile, KPSS artı mülakat sistemiyle son öğretmen atamasını 24 Kasım tarihi itibarıyla yapmış olacağız. Biliyorsunuz KPSS puanı artı mülakatlarla beraber aday arkadaşlarımızın notları açıklanmıştı. Şimdi tercihlerini alıyoruz. 24 Kasım'da da inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katıldığı bir törenle arkadaşlarımız görev yerlerini öğrenmiş olacak ve atamalarını yapmış olacağız. Hayırlı olsun." diye konuştu.

