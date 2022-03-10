Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'nın Lviv, Kiev, Kremençuk ve Dnipro kentlerinden 125 Türk vatandaşının daha yola çıktığını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 719'a ulaştı. Yolunuz açık olsun!" ifadesini kullandı.