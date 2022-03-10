Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 23:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
125 Türk vatandaşı daha Ukrayna'dan tahliye edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugün Ukrayna'dan 125 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'nın Lviv, Kiev, Kremençuk ve Dnipro kentlerinden 125 Türk vatandaşının daha yola çıktığını kaydetti.
Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 719'a ulaştı. Yolunuz açık olsun!" ifadesini kullandı.
Bugün Lviv, Kiev, Kremençuk ve Dnipro’dan 125 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı . oldu.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 10, 2022
Yolunuz açık olsun!???????? pic.twitter.com/4VYeizj8K2
Etiketler: Ukrayna Mevlüt Çavuşoğlu
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