Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN International'da konuştu.

Kalın, "Rusya ile Ukrayna arasında gelecekte yapılacak muhtemel görüşmelerde de Türkiye arabuluculuk yapmaya niyetli" dedi.

Ukrayna’daki savaşı bitirmenin karmaşık bir diplomasi gerektireceğini belirtti.

"Ukrayna'nın AB üyeliği hem iyi hem kötü" diyen Kalın, Şu anda güven kanalını açık tutmak istediğimiz için Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünmüyoruz. İletişimi açık tutmak istiyoruz ve elbette ekonomimizin etkilenmesini istemiyoruz" diye konuştu.

"Bu savaşı durdurmak için yeterli değildiniz"

"Bu insanlık trajedisini durdurmak, insan olarak hepimizin görevidir" diyen Kalın şöyle konuştu:

"Bu düşüncesizce savaş sona ermek zorunda. Tahliye çalışmalarını koordine ediyoruz, tıbbi yardım gönderiyoruz. Siz başka tür yardımlar gönderiyorsunuz. Bunlar önemli elbette ama dürüst ve gerçekçi olalım. Bu savaşı durdurmak için yeterli değildiniz.

Biz bu savaşı durdurmanın stratejik hedefine odaklanıyoruz. Bu çok dikkatli, sofistike diplomasi ve devlet idaresinde bilgi ve tecrübeli olmayı gerektirir. Bu insanlık trajedisini durdurmak, insan olarak hepimizin görevidir."