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AA
HABER GİRİŞ
16.10.2023 16:24
, 16.10.2023 16:26
SON GÜNCELLEME
16.10.2023 16:26
12. Kalkınma Planı TBMM Başkanlığı'na sunuldu
2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı TBMM Başkanlığı'na sunuldu
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