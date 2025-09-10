12 Dev Adam madalya yolunda

A Milli Takım, EuroBasket'te 24 yıl sonra adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Milliler, 12 Eylül Cuma günü Yunanistan ile yarı finalde ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip, 2001 Avrupa Şampiyonası finalinde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetinmişti.

EuroBasket'te 68 yıl sonra 7'de 7 yaptı

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 68 yıl sonra üst üste 7 galibiyet elde etti.

Son olarak EuroBasket 1957'de peş peşe 7 maç kazanan milli takım, 68 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı.

Milli takım, 1957 Avrupa Şampiyonası'nı 9. sırada bitirmişti.

Ergin Ataman: Madalya ve şampiyonluk peşindeyiz

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 91-77 yenerek yarı finale yükselen A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, madalya ve şampiyonluk hedefini gerçekleştirebilmek için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

"Madalya ve şampiyonluk peşindeyiz"

Ataman, EuroBasket 2025'te tarihi bir yarı final maçına çıkacaklarını kaydetti.

Tüm oyuncuların bir hedef uğruna Riga'ya geldiğini aktaran 59 yaşındaki başantrenör, "2-3 senedir bu şampiyonayı işaret ediyordum. Buraya bir hedef için geldik. Bunu fantezi olarak söylemiyordum. Oyuncularımın kapasitesini ve azimlerini bildiğim için söylüyordum. Çok şükür 7 galibiyetle tarihi bir yarı finale çıkacağız. Madalya ve şampiyonluk peşindeyiz. Bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu takımda sadece Sertaç Şanlı veteran oyuncu. 35 yaşında. Bu takım önümüzdeki 3-4 yıl dünya basketboluna damga vuracaktır. 12 Dev Adam geri döndü diyebiliriz. Sonuç ne olacak bilmiyorum. Şampiyon olabilecek miyiz? Madalya alabilecek miyiz? Sonuna kadar bunu başarmak için mücadele edeceğiz." diye konuştu.