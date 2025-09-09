Parçalı Bulutlu 20ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 09.09.2025 22:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail’in Katar’daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısı ve buna karşı atılacak ortak adımlar ele alındı.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Görüşmede İsrail’in Katar’daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısı ve buna karşı atılacak ortak adımlar ele alındı.

"Türkiye tüm imkanlarıyla Katar Devleti’nin ve halkının yanında"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in bölgedeki çatışma, gerilim ve istikrarsızlığı derinleştirmeyi amaçlayan, dost ve müttefik Katar’ın egemenliğini de açıkça ihlal eden saldırısını lanetlediğini ifade etti.

Menfur saldırıda şehit olanlar için taziyelerini sunan Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin tüm imkanlarıyla Katar Devleti’nin ve halkının yanında olacağını belirtti.

İki lider Gazze’deki katliamın bir an önce durdurulması için birlikte çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldı.

